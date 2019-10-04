Симферопольские власти решили легализовать 20 самостроев
В администрации Симферополя прошло заседание, по результатам которого 18 незаконных строений легализовали. То есть, приняли решение признать их жилыми домами.
- Мы рассмотрели 18 пакетов документов относительно строений, расположенных в границах массивов компактного проживания реабилитированных народов. По всем представленным материалам получено положительное заключение, - рассказал замглавы крымской столицы Якуй Зейтулаев.
Дальше документы направляются в профильный департамент для работы по оформлению земельного участка и строения.
А вот если самострой нельзя признать жилым, тогда уже материалы передаются в управление муниципального контроля для того, чтобы снести этот объект.
ИСТОЧНИК KP.RU