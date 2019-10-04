Симферопольские власти решили легализовать 20 самостроев

СЕГОДНЯ 12:31 2019-10-04T12:33:06+03:00

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В администрации Симферополя прошло заседание, по результатам которого 18 незаконных строений легализовали. То есть, приняли решение признать их жилыми домами.

- Мы рассмотрели 18 пакетов документов относительно строений, расположенных в границах массивов компактного проживания реабилитированных народов. По всем представленным материалам получено положительное заключение, - рассказал замглавы крымской столицы Якуй Зейтулаев.

Дальше документы направляются в профильный департамент для работы по оформлению земельного участка и строения.

А вот если самострой нельзя признать жилым, тогда уже материалы передаются в управление муниципального контроля для того, чтобы снести этот объект.

ИСТОЧНИК KP.RU