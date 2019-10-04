На выходных Крым накроет дождями

СЕГОДНЯ 13:09 2019-10-04T13:09:35+03:00

Прогноз погоды в Крыму на 5-6 октября Фото: Юрий ЮГАНСОН

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В ближайшие выходные, 5 и 6 октября, в Крыму ожидается похолодание. Это связано с прохождением Атлантического циклона.

Дожди будут идти практически весь день в субботу. Местами они могут быть кратковременными, а где-то пройдут и ливни.

- Осадки прекратятся 6 октября. Но именно с этого дня начнет похолодание. Температура воздуха снизится до 15-17 градусов тепла. Выходные будут не очень комфортными, - рассказала «КП-Крым» главный синоптик Гидрометцентра Ирина Кириченко.

Похолодание продлится несколько дней, но уже с 10 октября столбики термометров поднимутся до +20 градусов.

Температура морской воды:

В Черном море: в Феодосии 20°, Алуште 20°, Ялте 20°, в р-не горы Карадаг 20°, Севастополе 19…20°, Евпатории 19°, Черноморском 17°, в Керченском проливе 17°, в Азовском море 17°.

ИСТОЧНИК KP.RU