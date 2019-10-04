В Симферополе снесут старый мост со стороны Николаевки

СЕГОДНЯ 14:14 2019-10-04T14:50:43+03:00

Недостроенный мост на выезде из города стоит уже много лет. Фото: Владимир Прошкин

Вместо него построят новый за 914 миллионов рублей

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Недостроенный мост, расположенный на въезде в крымскую столицу со стороны Николаевки демонтируют. Вместо него будет возведен новый.

Как пишет Крымское Информационное Агентство, строительство моста обойдется бюджету в 914 миллионов рублей.

- Каких-то глобальных изменений в проекте не предусмотрено, но все будет построено в соответствии с российскими стандартами, - сообщил председатель Общественного совета при министерстве транспорта РК Александр Реймер.

Он подчеркнул, что на время строительства будет организован альтернативный объезд для автотранспорта. Работы на объекте начнутся не ранее первой половины ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU