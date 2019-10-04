Узнать, как живут люди: В Крым прибыла международная делегация
Международная делегация с представителями США, Германии, Австрии, Ирландии, Норвегии, и Голландии прибыла в Крым. Всего в составе делегации прибыло 22 человека.
Цель визита - развенчание мифов западной прессы о жизни на полуострове и укрепление дипломатических связей, сообщает Крымская Газета
- Сегодня та информация, которая подаётся в газетах и на телевидении в наших странах, говорит о захвате Крыма Россией, о том, что здесь творятся ужасные вещи.Но простым людям в наших странах хотелось бы знать о том, как в действительности живёт полуостров, - рассказал Хендрик Вебер, глава Норвежской организации народной дипломатии.
Сам Вебер уже неоднократно посещал полуостров, и даже написал книгу, рассказывающую о крымских событиях 2014 года.Он убежден что западные СМИ должны перестать навязывать всему миру свое извращенное видение крымских реалий.
ИСТОЧНИК KP.RU