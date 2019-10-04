Узнать, как живут люди: В Крым прибыла международная делегация

СЕГОДНЯ 14:45 2019-10-04T14:52:01+03:00

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Международная делегация с представителями США, Германии, Австрии, Ирландии, Норвегии, и Голландии прибыла в Крым. Всего в составе делегации прибыло 22 человека.

Цель визита - развенчание мифов западной прессы о жизни на полуострове и укрепление дипломатических связей, сообщает Крымская Газета

- Сегодня та информация, которая подаётся в газетах и на телевидении в наших странах, говорит о захвате Крыма Россией, о том, что здесь творятся ужасные вещи.Но простым людям в наших странах хотелось бы знать о том, как в действительности живёт полуостров, - рассказал Хендрик Вебер, глава Норвежской организации народной дипломатии.

Сам Вебер уже неоднократно посещал полуостров, и даже написал книгу, рассказывающую о крымских событиях 2014 года.Он убежден что западные СМИ должны перестать навязывать всему миру свое извращенное видение крымских реалий.

ИСТОЧНИК KP.RU