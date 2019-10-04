2019-10-04T14:52:01+03:00
Общество

Узнать, как живут люди: В Крым прибыла международная делегация

Цель гостей - развенчать мифы западных СМИ о полуострове
Иван КОСТОГРЫЗОВ
Поделиться:
Представители делегации встретились с крымскими политиками. Фото: пресс -служба госсовета КрымаПредставители делегации встретились с крымскими политиками. Фото: пресс -служба госсовета Крыма
Изменить размер текста:

Международная делегация с представителями США, Германии, Австрии, Ирландии, Норвегии, и Голландии прибыла в Крым. Всего в составе делегации прибыло 22 человека.

Цель визита - развенчание мифов западной прессы о жизни на полуострове и укрепление дипломатических связей, сообщает Крымская Газета

- Сегодня та информация, которая подаётся в газетах и на телевидении в наших странах, говорит о захвате Крыма Россией, о том, что здесь творятся ужасные вещи.Но простым людям в наших странах хотелось бы знать о том, как в действительности живёт полуостров, - рассказал Хендрик Вебер, глава Норвежской организации народной дипломатии.

Сам Вебер уже неоднократно посещал полуостров, и даже написал книгу, рассказывающую о крымских событиях 2014 года.Он убежден что западные СМИ должны перестать навязывать всему миру свое извращенное видение крымских реалий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Спасибо за понимание и поддержку»: Глава Джанкоя подал в отставку
На благо общества: В Симферополе сократили автобусные маршруты
В окресностях Севастополя появились горы из строительного мусора
В ответ на западные санкции в Севастополе сожгли элитные сыры из Франции
Трава под домом: Крымчанин спрятал в подвале 20 кустов конопли
Симферопольское водохранилище от мусора очищала звезда Comedy Woman
В Симферополе снесут старый мост со стороны Николаевки
В Крыму в 5 раза стало больше случаев бешенства
На выходных Крым накроет дождями
Симферопольские власти решили легализовать 20 самостроев
Крымчанин застрелил старшего брата, который сделал ему замечание
В Севастополе удалось вернуть газ в дома горожан после аварии
Глава Бахчисарайского района подала в отставку
Возле Крымского моста нашли две авиабомбы
К зиме в Крыму будет много больных людей
На трассе "Таврида" столкнулись два грузовика и легковушка, есть жертвы
Отопительный сезон в Крыму 2019: котельные Симферополя готовы и ждут
Обелиск Славы в Керчи обновят за 10 миллионов рублей