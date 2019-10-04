Симферопольское водохранилище от мусора очищала звезда Comedy Woman

СЕГОДНЯ 15:27 2019-10-04T16:33:13+03:00

После этого Наталья Медведева направится в Севастополь

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Российская актриса и экс-участница юмористического шоу Comedy Woman Наталья Медведева помогала убирать мусор на Симферопольском водохранилище.

- Я очень люблю воду. Она наполняет силой и спокойствием. Отдыхать на берегу и купаться – большое удовольствие. Главное, чтобы берег был чистым, - написала звезда в своем Instagram.

После этого Медведева отправится убирать один из пляжей в Севастополь.

После этого Медведева направился в Севастополь. Фото: Instagram

- 5 октября сделаем чище Мраморный пляж в Балаклавском районе. Приходите к 9.30, - призвала Медведева своих подписчиков.

Как рассказала начальник департамента городского хозяйства администрации Симферополя Эльвира Евтухова, субботник еще состоится на берегах реки Абдалка от микрорайона Загородный до улицы Титова.

Экомарафон «Чистые берега Крыма» проводится с 30 сентября по 6 октября в разных городах и районах республики.

ИСТОЧНИК KP.RU