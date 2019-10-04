2019-10-04T16:33:13+03:00
Общество

Симферопольское водохранилище от мусора очищала звезда Comedy Woman

После этого Наталья Медведева направится в Севастополь
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Наталья Медведева поприветствовала участников акции. Фото: пресс-служба администрации СимферополяНаталья Медведева поприветствовала участников акции. Фото: пресс-служба администрации Симферополя
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Российская актриса и экс-участница юмористического шоу Comedy Woman Наталья Медведева помогала убирать мусор на Симферопольском водохранилище.

- Я очень люблю воду. Она наполняет силой и спокойствием. Отдыхать на берегу и купаться – большое удовольствие. Главное, чтобы берег был чистым, - написала звезда в своем Instagram.

После этого Медведева отправится убирать один из пляжей в Севастополь.

После этого Медведева направился в Севастополь. Фото: Instagram

После этого Медведева направился в Севастополь. Фото: Instagram

- 5 октября сделаем чище Мраморный пляж в Балаклавском районе. Приходите к 9.30, - призвала Медведева своих подписчиков.

Как рассказала начальник департамента городского хозяйства администрации Симферополя Эльвира Евтухова, субботник еще состоится на берегах реки Абдалка от микрорайона Загородный до улицы Титова.

Экомарафон «Чистые берега Крыма» проводится с 30 сентября по 6 октября в разных городах и районах республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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