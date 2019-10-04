Трава под домом: Крымчанин спрятал в подвале 20 кустов конопли
В Армянске нашли лабораторию по производству растительных наркотиков. Она находилась в погребе одного из частных домов.
Там все было обустроено для выращивания наркотиков.
В итоге сотрудники Погрануправления конфисковали больше 20 кустов конопли, еще где-то килограмм этого растения в высушенном виде. А также предметы и приспособления для их расфасовки.
- Общая масса наркотических веществ превысила 1,6 килограмма, - уточнили в пресс-службе Погрануправлении ФСБ России по Крыму.
Наркотики хотели продавать на территории одного из субъектов в центральной части России.
Против наркоагронома возбудили несколько уголовных дел.
ИСТОЧНИК KP.RU