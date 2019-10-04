2019-10-04T16:31:29+03:00
Происшествия

Трава под домом: Крымчанин спрятал в подвале 20 кустов конопли

Опасные вещества хотели продавать в России
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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В подвале было все для культивирование растения. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по КрымуВ подвале было все для культивирование растения. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Крыму
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В Армянске нашли лабораторию по производству растительных наркотиков. Она находилась в погребе одного из частных домов.

Там все было обустроено для выращивания наркотиков.

В итоге сотрудники Погрануправления конфисковали больше 20 кустов конопли, еще где-то килограмм этого растения в высушенном виде. А также предметы и приспособления для их расфасовки.

- Общая масса наркотических веществ превысила 1,6 килограмма, - уточнили в пресс-службе Погрануправлении ФСБ России по Крыму.

Наркотики хотели продавать на территории одного из субъектов в центральной части России.

Против наркоагронома возбудили несколько уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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