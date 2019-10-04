В окресностях Севастополя появились горы из строительного мусора

СЕГОДНЯ 17:00 2019-10-04T17:00:07+03:00

Горы мусора по высоте сопоставимы с деревьями. Фото: кадр из видео

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Вокруг Севастополя постепенно вырастают целые горы из строительного мусора. Причина такого феномена - в нежелании застройщиков и подрядчиков платить за утилизацию отходов.В итоге их сбрасывают в красивейших окресностях города - на мысе Фиолент и в Байдарской долине.

Из-за этого в некоторых местах несанкционированные свалки достигают в высоту двух - трех метров, сообщает ForPost

- Здесь и строительный мусор, и полиэтилен, и резина, и твердые коммунальные отходы. Неизвестными устроена очередная свалка мусора в этом месте. Очевидно, что это не стихийно, - уверен Юрий Чайкин, член общественной палаты Севастополя .

По мнению общественников, подобные свалки навсегда уничтожают природу севастопольских окрестностей.Вредные вещества с них попадают в подземные воды, а многие твердые отходы будут лежать на этом месте сотни лет.

ИСТОЧНИК KP.RU