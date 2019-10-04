На благо общества: В Симферополе сократили автобусные маршруты

СЕГОДНЯ 17:22 2019-10-04T17:23:31+03:00

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В Симферополе сократилось количество автобусных маршрутов. Об этом рассказала начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Анастасия Волкова.

Для сравнения, в 2017 году в городе было 52 автобусных маршрутов, а сейчас осталось 43. Из низ 17 обслуживает муниципальное предприятие «Горавтотранс». Это примерно 130 единиц техники.

А у частного перевозчика осталось 23 маршрута

- На сегодняшний день у нас на всех муниципальных маршрутах работает 456 единиц транспорта вместо 650, которые были в 2017 году, - дополнила Волкова.

Сейчас уже больше количество автобусов «Богдан» поменяли на более вместительные «Лиазы».

ИСТОЧНИК KP.RU