На благо общества: В Симферополе сократили автобусные маршруты
В Симферополе сократилось количество автобусных маршрутов. Об этом рассказала начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Анастасия Волкова.
Для сравнения, в 2017 году в городе было 52 автобусных маршрутов, а сейчас осталось 43. Из низ 17 обслуживает муниципальное предприятие «Горавтотранс». Это примерно 130 единиц техники.
А у частного перевозчика осталось 23 маршрута
- На сегодняшний день у нас на всех муниципальных маршрутах работает 456 единиц транспорта вместо 650, которые были в 2017 году, - дополнила Волкова.
Сейчас уже больше количество автобусов «Богдан» поменяли на более вместительные «Лиазы».
ИСТОЧНИК KP.RU