2019-10-04T18:37:36+03:00
Общество

В Керчи завершился первый этап реставрации Митридатской лестницы

Основные конструкции лестницы были разобраны
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Так выглядела Митридатская лестница до начала реконструкцииТак выглядела Митридатская лестница до начала реконструкцииФото: Галина КОВАЛЕНКО
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Первый этап работ на одной из главных керченских достопримечательностей, Митридатской лестнице, завершен.Были демонтированы все ступени и стены сооружения.

- Пролеты большой Митридатской лестницы закрыты ограждениями по всему периметру. Малая лестница уже демонтирована и закрыта для прохода полностью, - сообщил экс -глава города Сергей Бороздин

Все работы велись крайне осторожно, чтобы впоследствии восстановить лестницу из оригинальных материалов, отметили в администрации города. Известно, что согласно проекту все конструкции будут усилены, а также проведено современное освещение, ливневая канализация и скульптурные композиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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