В Керчи завершился первый этап реставрации Митридатской лестницы
Первый этап работ на одной из главных керченских достопримечательностей, Митридатской лестнице, завершен.Были демонтированы все ступени и стены сооружения.
- Пролеты большой Митридатской лестницы закрыты ограждениями по всему периметру. Малая лестница уже демонтирована и закрыта для прохода полностью, - сообщил экс -глава города Сергей Бороздин
Все работы велись крайне осторожно, чтобы впоследствии восстановить лестницу из оригинальных материалов, отметили в администрации города. Известно, что согласно проекту все конструкции будут усилены, а также проведено современное освещение, ливневая канализация и скульптурные композиции.
ИСТОЧНИК KP.RU