2019-10-05T08:33:26+03:00
Общество

Погода в Крыму 5 октября: Грозы и сильный ветер

Сохраняется штормовое предупреждение
Анастасия ЖУКОВА
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Небо затяне5 октября тучамиНебо затяне5 октября тучамиФото: Анастасия ЖУКОВА
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В субботу, 5 октября, в Крыму сохраняется штормовое предупреждение и чрезвычайная пожарная опасность. Ожидаются дожди и грозы.

- В связи с прохождением холодного атмосферного фронта днем 5 октября в Крыму ожидаются местами очень сильные дожди, грозы. Усилится юго-западный с переходом на северо-западный ветер 15-20 м/с, порывы 25 м/с, - говорится на сайте крымского гидрометцентра. - Температура воздуха 5 октября составит ночью +11…+16, днем +22…+27, а 6 октября, после прохождения фронта, понизится на +6...+8.

По всему полуострову - переменная облачность, кратковременные дожди. На Южном берегу Крыма и в Симферополе - даже грозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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