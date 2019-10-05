Студент превратил стену родного вуза в арт-объект

СЕГОДНЯ 08:27 2019-10-05T08:27:50+03:00

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Фасад Гуманитарно-педагогической академии КФУ им. В. И. Вернадского превратили в арт-объект. Рисунок сделал студент этой же академии, молодой художник Владислав Подопригора.

Таким образом он решил сделать подарок к 75-летию родного вуза. На неприглядной ранее стене теперь красуется крымский пейзаж.

Владислав Подопригора заявил, что хочет превратить Крым в галерею под открытым небом, преображая с помощью уличной живописи городское пространство.

- Мы создаем арт-объекты, привлекаем туристические массы. Люди делают фотографии, выкладывают их в социальные сети, это приносит большую пользу полуострову. Хотелось бы увеличить масштабы, потому что стрит-арт в Крыму не очень развит. Таким способом можно решать проблему «потрепанных» стен, - цитирует Владислава пресс-служба КФУ.

Ранее молодой художник уже превратил трансформатор в Симферополе в арт-объект, нарисовав на стенах картину Айвазовского.

ИСТОЧНИК KP.RU