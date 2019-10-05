2019-10-05T08:27:50+03:00
Звезды

Студент превратил стену родного вуза в арт-объект

Вместо серости - крымский пейзаж
Поделиться:
Фото: пресс-служба КФУФото: пресс-служба КФУ
Изменить размер текста:

Фасад Гуманитарно-педагогической академии КФУ им. В. И. Вернадского превратили в арт-объект. Рисунок сделал студент этой же академии, молодой художник Владислав Подопригора.

Таким образом он решил сделать подарок к 75-летию родного вуза. На неприглядной ранее стене теперь красуется крымский пейзаж.

Владислав Подопригора заявил, что хочет превратить Крым в галерею под открытым небом, преображая с помощью уличной живописи городское пространство.

- Мы создаем арт-объекты, привлекаем туристические массы. Люди делают фотографии, выкладывают их в социальные сети, это приносит большую пользу полуострову. Хотелось бы увеличить масштабы, потому что стрит-арт в Крыму не очень развит. Таким способом можно решать проблему «потрепанных» стен, - цитирует Владислава пресс-служба КФУ.

Ранее молодой художник уже превратил трансформатор в Симферополе в арт-объект, нарисовав на стенах картину Айвазовского.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Освободившийся из тюрьмы разбойник обокрал кафе в Ялте
Погода в Крыму 5 октября: Грозы и сильный ветер
В Керчи завершился первый этап реставрации Митридатской лестницы
«Спасибо за понимание и поддержку»: Глава Джанкоя подал в отставку
На благо общества: В Симферополе сократили автобусные маршруты
В окресностях Севастополя появились горы из строительного мусора
В ответ на западные санкции в Севастополе сожгли элитные сыры из Франции
Трава под домом: Крымчанин спрятал в подвале 20 кустов конопли
Симферопольское водохранилище от мусора очищала звезда Comedy Woman
Узнать, как живут люди: В Крым прибыла международная делегация
В Симферополе снесут старый мост со стороны Николаевки
В Крыму в 5 раза стало больше случаев бешенства
На выходных Крым накроет дождями
Симферопольские власти решили легализовать 20 самостроев
Крымчанин застрелил старшего брата, который сделал ему замечание
В Севастополе удалось вернуть газ в дома горожан после аварии
Глава Бахчисарайского района подала в отставку
Возле Крымского моста нашли две авиабомбы
К зиме в Крыму будет много больных людей
На трассе "Таврида" столкнулись два грузовика и легковушка, есть жертвы
Отопительный сезон в Крыму 2019: котельные Симферополя готовы и ждут
Обелиск Славы в Керчи обновят за 10 миллионов рублей