Студент превратил стену родного вуза в арт-объект
Фасад Гуманитарно-педагогической академии КФУ им. В. И. Вернадского превратили в арт-объект. Рисунок сделал студент этой же академии, молодой художник Владислав Подопригора.
Таким образом он решил сделать подарок к 75-летию родного вуза. На неприглядной ранее стене теперь красуется крымский пейзаж.
Владислав Подопригора заявил, что хочет превратить Крым в галерею под открытым небом, преображая с помощью уличной живописи городское пространство.
- Мы создаем арт-объекты, привлекаем туристические массы. Люди делают фотографии, выкладывают их в социальные сети, это приносит большую пользу полуострову. Хотелось бы увеличить масштабы, потому что стрит-арт в Крыму не очень развит. Таким способом можно решать проблему «потрепанных» стен, - цитирует Владислава пресс-служба КФУ.
Ранее молодой художник уже превратил трансформатор в Симферополе в арт-объект, нарисовав на стенах картину Айвазовского.
ИСТОЧНИК KP.RU