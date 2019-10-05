Освободившийся из тюрьмы разбойник обокрал кафе в Ялте

СЕГОДНЯ 12:13 2019-10-05T12:14:34+03:00

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Недавно вышедший из тюрьмы крымчанин обчистил кассовый аппарат в ялтинском кафе. Однако далеко уйти с денежками не успел.

34-летний житель Красногвардейского района отсидел за разбой. Вот только тюрьма не помогал ему встать на путь истинный. Решил мужчина подышать на свободе морским воздухом в Ялте. Зашел в кафе и вдруг заметил, что сотрудник отвлекся от прилавка, оставив кассовый аппарат без присмотра.

Сиделец воспользовался моментом и вытащил из кассы выручку - 11 тысяч рублей - и скрылся.

Вот только на его беду в кафе была тревожная кнопка: за объектом следит вневедомственная охрана Росгвардии. Сотрудник кафе, увидев пропажу, сразу же вызвал наряд.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, сотрудники ведомства прибыли на вызов и отправились "прочесывать" близлежащую территорию. Быстро поймали разбойника и передали полиции.

Свободным воздухом дышалось недолго: мужчина вскоре снова отправится на скамью подсудимых по обвинению в краже (ч.2 ст.158 УК РФ).

ИСТОЧНИК KP.RU