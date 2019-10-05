2019-10-05T12:48:39+03:00
Политика

Росводресурсы: Крыму больше не нужна днепровская вода из Украины, переговоров не ведем

Местной воды хватает, уверяет Дмитрий Кириллов
Анастасия ЖУКОВА
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Северо-Крымский канал пустует уже пять летСеверо-Крымский канал пустует уже пять летФото: Анастасия ЖУКОВА
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Крыму больше не нужна украинская вода из Днепра, поэтому переговоры между Украиной и Россией по этому поводу не ведутся. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства водных ресурсов РФ Дмитрий Кириллов.

- Переговоров нет. С точки зрения водообеспечения много сделано в рамках федеральной целевой программы, нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения, водообеспечения промышленности целиком и полностью обеспечены за счет местных ресурсов, - цитирует Кириллова Интерфакс.

Он напомнил, что на восток Крыма прокладывают новый водовод, восстанавливают коммунальные системы, так как из-за старых, прохудившихся труб по дороге от насосной станции до потребителя теряется порядка половины воды. Из федерального бюджета уже выделили 15 миллиардов рублей на улучшение водоснабжения полуострова. Кроме того, 2,5 миллиарда уже потратили эти цели сразу после вхождения Крыма в состав России.

Напомним, Украина перекрыла подачу днепровской воды на полуостров в 2014 году после Крымской весны. Ранее Северо-Крымский канал, построенный в советские годы, обеспечивал водой аграриев и некоторые регионы Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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