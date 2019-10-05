Администрация Феодосии не хочет защищать краснокнижные растения, а придется

СЕГОДНЯ 14:47 2019-10-05T14:56:43+03:00

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Феодосийский городской суд обязал местную администрацию создать особо охраняемую природную территорию близ соленых озер Аджиголь и Кучук-Аджиголь.

В суд обратились сотрудники прокуратуры после многочисленных жалоб граждан. Жители Феодосии неоднократно просили администрацию создать ООПТ возле соленых озер, где растут краснокнижные растения, которые охраняются не только на крымском, но и на федеральном уровне. Можно встретить даже такие экземпляры, которые внесены в Европейский красный список.

Однако чиновники все обращения населения игнорировали.

- Отсутствие особого режима использования указанных территорий повлекло факты уничтожения растений, - отметили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Тогда представители надзорного ведомства подали иск в суд, и Фемида стала на сторону прокуратуры. Администрации Феодосии необходим в течение полугода создать возле соленых озер Аджиголь и Кучук-Аджиголь ООПТ местного значения.

ИСТОЧНИК KP.RU