Охранял сирийские берега: В Севастополь из Средиземного моря вернулся сторожевик «Пытливый»

СЕГОДНЯ 16:26 2019-10-05T16:32:35+03:00

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В Севастополь вернулся сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый», который с июля этого года выполнял задачи в Средиземном море в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота России.

- При выполнении задач в Средиземном море, экипаж корабля выполнил комплекс различных корабельных боевых учений, в том числе: по противовоздушной обороне, ведению морского боя, поиску и уничтожению подводных лодок, действиям в районах интенсивного судоходства, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулев.

В честь возвращения корабля из дальнего похода на причале прошла торжественная церемония, в которой приняли участие командующие и ветераны соединения надводных кораблей, а также родные и близкие членов экипажа, севастопольские власти.

На борту СКР «Пытливый» в Севастополь прибыл командующий ЧФ РФ вице-адмирал Игорь Осипов.

В Средиземное море на смену «Пытливому» отправился фрегат «Адмирал Макаров».

ИСТОЧНИК KP.RU