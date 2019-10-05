2019-10-05T18:11:56+03:00
Экономика

В Крыму будут производить элитные семена и поставлять их на материк

Новое предприятие открыли в Красногвардейском районе
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: Министерство сельского хозяйства РКФото: Министерство сельского хозяйства РК
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В Красногвардейском районе Крыма открыли завод, который будет производить элитные семена.

Запущена пока первая очередь предприятия. Ее производительность - порядка 10 тонн в час.

- Сумма инвестиций по проекту составляет 227,5 миллиона рублей, - рассказал министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин. - Мощность селекционно-семеноводческого центра позволит обеспечить потребность Республики Крым в качественном семенном материале на 75%.

Как сообщил руководитель предприятия Юрий Сучков, завод будет обрабатывать семена различных культур - пшеницы, ячменя, кукурузы, гороха, льна, а также нута, подсолнечника, сои, сахарной свеклы и кориандра. Планируется принимать, очищать, калибровать по размеру, вкусу и цвету, а также упаковывать в тару по 10-50 и 1000 килограммов.

Продавать семена будут не только аграриям Крыма, но и предприятиям с материковой России.

Также при заводе будет работать селекционно-семеноводческий центр, который позволит выпускать 74 тысячи тонн семенного материала в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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