Бюджетники и пенсионеры Севастополя не получили денег из-за технического сбоя
В казначействе Севастополя произошел технический сбой, из-за которого многие пенсионеры и работники бюджетной сферы не получили свою зарплату.
- Вины специалистов в этом нет, к сожалению так бывает, когда программное обеспечение даёт сбой, - написал на своей странице в Facebook врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
По его словам, еще в пятницу, в ручном режиме сотрудники казначейства начали «набивать платежки» по пенсиям и делали это до ночи. В итоге более половины пенсионеров все же получили свои деньги.
Сейчас система снова заработала, и все пенсионные выплаты попадут на счета до 12.00 понедельника. Бюджетники тоже начали получать свои законные зарплаты, им обещают все перечислить до 18.00 понедельника.
- В Правительстве создан оперативный штаб под председательством вице-Губернатора Алексея Николаевича Парикина, - добавил Развожаев. - Сотрудники казначейства и профильных департаментов работают в субботу и воскресенье.
ИСТОЧНИК KP.RU