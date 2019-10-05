2019-10-05T18:24:57+03:00
Общество

Бюджетники и пенсионеры Севастополя не получили денег из-за технического сбоя

Перечислить пенсии и зарплаты в правительстве обещают к вечеру понедельника
Анастасия ЖУКОВА
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Выплатить все должны были в пятницу, но средства дойдут до получателей только в понедельникВыплатить все должны были в пятницу, но средства дойдут до получателей только в понедельникФото: Анастасия ЖУКОВА
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В казначействе Севастополя произошел технический сбой, из-за которого многие пенсионеры и работники бюджетной сферы не получили свою зарплату.

- Вины специалистов в этом нет, к сожалению так бывает, когда программное обеспечение даёт сбой, - написал на своей странице в Facebook врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, еще в пятницу, в ручном режиме сотрудники казначейства начали «набивать платежки» по пенсиям и делали это до ночи. В итоге более половины пенсионеров все же получили свои деньги.

Сейчас система снова заработала, и все пенсионные выплаты попадут на счета до 12.00 понедельника. Бюджетники тоже начали получать свои законные зарплаты, им обещают все перечислить до 18.00 понедельника.

- В Правительстве создан оперативный штаб под председательством вице-Губернатора Алексея Николаевича Парикина, - добавил Развожаев. - Сотрудники казначейства и профильных департаментов работают в субботу и воскресенье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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