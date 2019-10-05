2019-10-05T20:22:04+03:00
Экономика

В Москве не исключают, что через Крым в будущем станут поставлять газ в Европу

В Минэнерго готовы обдумывать такие перспективы
Анастасия ЖУКОВА
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Балаклавскую ТЭС построили на средства ФЦПБалаклавскую ТЭС построили на средства ФЦПФото: Анастасия ЖУКОВА
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Строительство газопровода из Крыма в Европу возможно, хотя пока и не обсуждается. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

- Мы об этом не думали - чтобы поставлять газ в Европу через Крым. В будущем я не исключаю, что через какое-то время такие проекты можно будет рассматривать, - цитирует Новака ТАСС. - Сейчас пока не в зоне нашего внимания.

Он подчеркнул, что пока власти Российской Федерации заняты стабилизацией энергоснабжения полуострова, обеспечивая постоянное и бесперебойное энергоснабжение, а также газификацию населенных пунктов. В частности, создаются новые мощности для генерации электроэнергии.

Напомним, построены две новые ПГУ-ТЭС в Симферополе и Севастополе, работает энергомост, мобильные электростанции также пока остаются в Крыму, что дает возможности для развития, создания новых предприятий. Сейчас на полуострове производится даже переизбыток электроэнергии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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