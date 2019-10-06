Погода в Крыму 6 октября: Дожди и сильный ветер

СЕГОДНЯ 09:08 2019-10-06T09:08:55+03:00

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В воскресенье, 6 октября, крымчан ждут дожди и похолодание.

- Ночью 6 октября, холодный атмосферный фронт Атлантического циклона еще будет оказывать влияние на погоду полуострова: пройдут кратковременные дожди, местами очень сильные. Днем осадки ослабеют, - рассказывают в крымском гидрометцентре. - Ветер северо-западный 10-15 м/с, местами усилится до 20-25 м/с. Температура воздуха 6 октября составит: ночью +8…+13, днем +12…+17, в горах +6…+11.

В Симферополе и Севастополе - дожди, а вот на Южном берегу Крыма обещают даже грозу.

На полуострове сохраняется чрезвычайная пожарная опасность и штормовое предупреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU