2019-10-06T10:28:18+03:00
Происшествия

В Армянске поймали нелегала, который был в федеральном розыске

И еще пятерых гастарбайтеров-нарушителей
Анастасия ЖУКОВА
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Гастарбайтеры не оформили нужные документыГастарбайтеры не оформили нужные документыФото: Анастасия ЖУКОВА
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Полицейские и пограничники поймали в Армянске шестерых нелегалов из Украины. Граждан сопредельного государства обнаружили во время планового совместного рейда, передает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Все шестеро незаконно работали в Крыму, не получив на то соответствующих бумаг. На них составили административные протоколы за нарушение правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации (ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ). Нелегалам грозят штрафы в размере от 2 до 5 тысяч рублей.

Кроме того, среди этой шестерки гастарбайтеров попался гражданин Украины, который находится в федеральном розыске с августа 2018 года. Его обвиняют в краже, которую он совершил в Симферополе. Ранее он находился под подпиской о невыезде, однако ему удалось скрыться от следствия. Правда, ненадолго. Теперь ему все же придется предстать перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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