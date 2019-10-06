В Армянске поймали нелегала, который был в федеральном розыске
Полицейские и пограничники поймали в Армянске шестерых нелегалов из Украины. Граждан сопредельного государства обнаружили во время планового совместного рейда, передает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Все шестеро незаконно работали в Крыму, не получив на то соответствующих бумаг. На них составили административные протоколы за нарушение правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации (ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ). Нелегалам грозят штрафы в размере от 2 до 5 тысяч рублей.
Кроме того, среди этой шестерки гастарбайтеров попался гражданин Украины, который находится в федеральном розыске с августа 2018 года. Его обвиняют в краже, которую он совершил в Симферополе. Ранее он находился под подпиской о невыезде, однако ему удалось скрыться от следствия. Правда, ненадолго. Теперь ему все же придется предстать перед судом.
ИСТОЧНИК KP.RU