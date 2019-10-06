В Крыму на три дня объявили чрезвычайную пожарную опасность

СЕГОДНЯ 15:07 2019-10-06T15:07:32+03:00

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В Крыму объявили чрезвычайную пожарную опасность на 7-9 октября. Об этом сообщается на сайте Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

- Запрещается разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем вблизи пожароопасных предметов, в том числе в лесу вблизи деревьев, рядом с сухой травой, а также оставлять открытый огонь без присмотра, - говорится на сайте ведомства.

Также министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов напомнил, что в этот период запрещено бросать на землю горящие спички и окурки, оставлять осколки стекла и бутылки на солнце, использовать пиротехнические изделия - петарды и так далее.

В МЧС призвали соблюдать меры безопасности и при необходимости звонить на телефон «101».

ИСТОЧНИК KP.RU