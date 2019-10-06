2019-10-06T17:42:32+03:00
Дом. Семья

"Каждый день на улице для него может быть последним": В Симферополе ищут старенького лабрадора

Собака убежала, не долечившись от пироплазмоза
Анастасия ЖУКОВА
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Малыш уже немолод и перенес тяжелое заболевание. Фото: Татьяна / Яндекс.РайонМалыш уже немолод и перенес тяжелое заболевание. Фото: Татьяна / Яндекс.Район
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В Симферополе разыскивают черного лабрадора по кличке Малыш. Собаке не меньше 8 лет, его подобрали на улице добрые люди. Однако пес снова решил податься в бега.

- Его нашли обессиленным в районе Москольца. Он переболел пироплазмозом, сейчас продолжает лечение, и каждый день на улице для него может быть последним. Потеряли из виду на проспекте Победы, - говорится в объявлении, размещенном на сервисе Яндекс.Район. - Пока поиски результатов не дали.

Симферополец Дмитрий, у которого Малыш находился на передержке, рассказал КП-Крым, что подобрал пса на улице около месяца назад.

- Он убежал, когда случайно оставили ворота открытыми. Ищем. Надеемся, что он просто пошел домой, ведь раньше же он где-то жил, - говорит Дмитрий. - Ко мне на передержку регулярно привозят лабрадоров со всего Крыма. Если потерялся - то какое-то время можно ему пожить, пока не найдет владельцев - старых или новых. Если кто-то подобрал лабрадора - Малыша или любого другого - то может привозить его ко мне.

Если вы нашли Малыша, то можете позвонить по телефону +79787552046 (Дмитрий).

СПРАВКА КП

Пироплазмоз собак - инфекционное заболевание, возбудителями являются паразиты из рода Babesia. Их переносчики - иксодовые клещи. Острый пироплазмоз сопровождается высокой температурой, отсутствием аппетита у собак, слабым пульсом. Походка становится затрудненной, через некоторое время возможен даже паралич задних конечностей. Болезнь часто заканчивается смертью животного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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