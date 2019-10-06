2019-10-06T18:58:38+03:00
Общество

Бывшую прядильную фабрику в центре Керчи выкупил инвестор

Здание реконструируют
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Фото: Майя Хужина / FacebookФото: Майя Хужина / Facebook
Изменить размер текста:

Бывшую прядильную фабрику в Керчи выкупил инвестор, здание реконструируют. Об этом сообщила глава муниципалитета Майя Хужина.

- Это практически центр города и выглядеть он должен соответствующим образом. Поэтому перед инвестором поставлена задача создать проект комплексного развития территории с соответствующей визуализацией, которая будет рассмотрена на градостроительном совете города Керчи, - написала Хужина на своей странице в Facebook.

Она отметила, что на территории прядильной фабрики находится ветхий многоквартирный дом, где проживают люди. В настоящее время власти и предприниматель рассматривают возможность комплексной реконструкции района с переселением жильцов указанной многоэтажки в новые квартиры.

- Ситуация тут понятна, заинтересованные стороны выслушаны. Пожелания людей выслушаны и будут учтены, - заверила Хужина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Каждый день на улице для него может быть последним": В Симферополе ищут старенького лабрадора
Власти: Кости, обнаруженные в центре Симферополя, принадлежат животным
В Крыму на три дня объявили чрезвычайную пожарную опасность
Стало известно, когда строители приступят к внутренней отделке Соборной мечети Крыма
Премьер-министр Украины прокомментировал вероятный запуск автобусных рейсов в Крым
В Армянске поймали нелегала, который был в федеральном розыске
Будут на связи: В Крыму подключат к интернету более 300 школ, ФАПов и полицейских участков
Погода в Крыму 6 октября: Дожди и сильный ветер
В Москве не исключают, что через Крым в будущем станут поставлять газ в Европу
В Симферополе парашютисты отметили прыжком грядущий переход на цифровое телевещание
Бюджетники и пенсионеры Севастополя не получили денег из-за технического сбоя
В Крыму будут производить элитные семена и поставлять их на материк
Дату начала продаж билетов на поезда по Крымскому мосту объявят уже в октябре
Охранял сирийские берега: В Севастополь из Средиземного моря вернулся сторожевик «Пытливый»
Администрация Феодосии не хочет защищать краснокнижные растения, а придется
Как Печкин: Феодосийские почтальоны теперь будут ездить на велосипедах
Украина посчитала граждан, пересекающих границу с Крымом
Росводресурсы: Крыму больше не нужна днепровская вода из Украины, переговоров не ведем
Освободившийся из тюрьмы разбойник обокрал кафе в Ялте
Студент превратил стену родного вуза в арт-объект
Погода в Крыму 5 октября: Грозы и сильный ветер