Бывшую прядильную фабрику в центре Керчи выкупил инвестор

СЕГОДНЯ 18:58 2019-10-06T18:58:38+03:00

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Бывшую прядильную фабрику в Керчи выкупил инвестор, здание реконструируют. Об этом сообщила глава муниципалитета Майя Хужина.

- Это практически центр города и выглядеть он должен соответствующим образом. Поэтому перед инвестором поставлена задача создать проект комплексного развития территории с соответствующей визуализацией, которая будет рассмотрена на градостроительном совете города Керчи, - написала Хужина на своей странице в Facebook.

Она отметила, что на территории прядильной фабрики находится ветхий многоквартирный дом, где проживают люди. В настоящее время власти и предприниматель рассматривают возможность комплексной реконструкции района с переселением жильцов указанной многоэтажки в новые квартиры.

- Ситуация тут понятна, заинтересованные стороны выслушаны. Пожелания людей выслушаны и будут учтены, - заверила Хужина.

ИСТОЧНИК KP.RU