Крымские синоптики рассказали о погоде на неделю

СЕГОДНЯ 09:14 2019-10-07T09:14:54+03:00

В ближайшие дни все еще будет холодно

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В начале недели в Крыму все еще сохранится холодный атмосферный фронт. В понедельник и вторник, 7 и 8 октября, местами пройдут кратковременные дожди.

- Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха составит: ночью 3…8°, на побережье 9…14°; днем 13…18°, в горах 7…12°, - рассказали в Крымском гидрометцентре.

А вот со середины недели, с 9 октября, дожди прекратятся. Постепенно будет теплеть – температура воздуха повыситься на 2-3 градуса.

Температура морской воды:

В Черном море: в Феодосии 20°, Алуште 19°, Ялте 19°, в р-не горы Карадаг 19°, Севастополе 19°, Евпатории 19°, Черноморском 17°, в Керченском проливе 19°, в Азовском море 18°.

ИСТОЧНИК KP.RU