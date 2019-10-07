В Крыму перезахоронят останки мусульман, найденных в Кировском районе

СЕГОДНЯ 09:37 2019-10-07T10:43:12+03:00

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В ходе раскопок на древнем Кургане в Кировском районе обнаружили останки 62 человек. Восемь из них относятся к 3-4 векам нашей эры, а остальные – к 17-18.

Об этом свидетельствуют и найденные артефакты – монеты и керамика.

- Экспертиза продолжается. Всего, по предварительным данным археологов, на территории Кургана располагается 108 захоронений, - рассказали в пресс-службе ЦРО ДУМК Крыма.

Скорее всего, покойные были мусульманами - об этом говорит устройство могил. Также черепам присущи одновременно европеоидные черты и монголоидные признаки.

Сейчас раскопки на Кургане не ведутся. Принято решение обнаруженные останки перезахоронить, а территорию, где их нашли, огородить.

- Органам местной власти рекомендовано в течение недели совместно с подрядной компанией, археологами и общественностью проработать предложения для принятия конкретных мер,- дополнили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU