Фотофакт: В крымском лесу туристы увидели обезьяну
В социальных сетях появились фотографии обезьяны, которую туристы запечатлели в крымском лесу. Как рассказывает очевидец, они были на прогулке в Бахчисарайском районе, Большой каньон.
Животное чувствует себя хорошо. Фото: Анна Ченская
- Это была фантастическая встреча. Я сначала подумала, что у нас из-под ног выскочил заяц... и ошиблась. Оставили этому зайцу яблоки и печенюшки на первое время, - поделилась путешественница.
В комментариях пользователи соцсетей предположили, что это капуцин. Они живут в кронах гигантских тропических деревьев, питаются орехами, семенами и древесными лягушками.
Они питаются орехами, семенами. Фото: Анна Ченская
Скорее всего, как предположили очевидцы, обезьяна сбежала из "фотоплена".
- Чувствует себя в лесу отлично, комфортно и гармонично, хоть и видно, что соскучилась без людей, - написала туристка.
ИСТОЧНИК KP.RU