Фотофакт: В крымском лесу туристы увидели обезьяну

СЕГОДНЯ 10:27 2019-10-07T10:44:19+03:00

Скорее всего, она сбежала из "фотоплена". Фото: Анна Ченская

По рассказам очевидцев, эта была фантастическая встреча

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В социальных сетях появились фотографии обезьяны, которую туристы запечатлели в крымском лесу. Как рассказывает очевидец, они были на прогулке в Бахчисарайском районе, Большой каньон.

Животное чувствует себя хорошо. Фото: Анна Ченская

- Это была фантастическая встреча. Я сначала подумала, что у нас из-под ног выскочил заяц... и ошиблась. Оставили этому зайцу яблоки и печенюшки на первое время, - поделилась путешественница.

В комментариях пользователи соцсетей предположили, что это капуцин. Они живут в кронах гигантских тропических деревьев, питаются орехами, семенами и древесными лягушками.

Они питаются орехами, семенами. Фото: Анна Ченская

Скорее всего, как предположили очевидцы, обезьяна сбежала из "фотоплена".

- Чувствует себя в лесу отлично, комфортно и гармонично, хоть и видно, что соскучилась без людей, - написала туристка.

ИСТОЧНИК KP.RU