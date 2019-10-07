На трассе Судак - Грушевка перевернулась легковушка с 5 людьми в салоне

СЕГОДНЯ 12:18 2019-10-07T12:18:23+03:00

Водитель не справился с управлением

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На трассе Судак - Грушевка перевернулся легковой автомобиль Hyundai. Авария произошла днем 5 октября, примерно в 14.30 в районе перевала Эльбузлы.

- Водитель не справился с управлением, допустил занос, - рассказал министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

К месту происшествия выехали сотрудники крымского главка МЧС, отряда «КРЫМ-СПАС», а также работники ГИБДД и врачи.

В автомобиле находились пять человек. К счастью, никто не пострадал, все они отказались от медицинской помощи. Спасатели приняли противопожарные меры, чтобы избежать возгорания транспортного средства.

В МЧС призвали граждан соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость и быть предельно осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU