Молодой аграрий продавал "зелье" в Крыму и получил почти 8 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 12:40 2019-10-07T12:40:09+03:00

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Жителя Красногвардейского района осудили за сбыт наркотиков через интернет.

24-летний парень работал на одном из сельхозпредприятий Крыма. В сети ему попалось предложение о подработке, решил, что ему нужна прибавка к жалованью. То, что работа была связана с "закладками" синтетических наркотиков, молодого агрария не смутило.

- Злоумышленники разработали ряд правил для «минеров», как они называли рядовых «закладчиков», и «трафаретчиков», наносивших на фасады зданий надписи с рекламой сайта по продаже «зелья». Вначале «закладчикам» необходимо было оплатить залог в размере 10 тысяч рублей за получение партии наркотиков. В «работе» носить неприметную одежду, скрывать лицо, использовать анонимные мессенджеры при переписке и только «ники» вместо имен, - рассказали в пресс-службе МВД.

После того, как парень хорошо зарекомендовал себя в качестве закладчика, пошел на "повышение: получал большие партии наркотиков, расфасовывал для мелких заказов и устраивал "тайники" для других рядовых закладчиков.

Оперативники МВД вычислили предприимчивого наркодилера. Сотрудники ДПС нашли у него в салоне машины несколько свертков с синтетическими наркотиками - "солью". В гараже у него лежало еще 160 мелких свертков, а также большая, почти килограммовая упаковка вредоносного порошка, а также весы, упаковочные материалы.

Всего у крымчанина изъяли более 5 килограммов запрещенных веществ: более 51 тысячи доз.

Крымчанина суд признал виновным в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч.3 ч.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ). Он отправился в колонию строгого режима на 7 лет и 6 месяцев. Кроме того, его автомобиль и денежные средства арестовали.

ИСТОЧНИК KP.RU