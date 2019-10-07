На Митридатских лестницах завершается первый этап реставрационных работ
В Керчи сейчас продолжается реставрация Митридатских лестниц. Подрядчик почти полностью закончил первый этап работ – снесли стены и ступени.
Пролеты Большой лестницы закрыты ограждениями по периметру, а Малую демонтировали и закрыли для прохода.
- Работы выполняются максимально аккуратно, чтобы использовать элементы для дальнейшего восстановления. А те, которые не подлежат реставрации, заменят на новые. Вазы выполнят из мраморной крошки, сами ступени – из ракушечника, стены и балясины – из известняка. Сейчас скульпторы трудятся над созданием грифонов, - рассказала экс-глава администрации Керчи Сергей Бороздин.
Кроме того, по проекту планируется усилить конструкции лестниц, проложить наружное освещение, водопровод, ливневую и бытовую канализации.
Общая стоимость работ – 651,6 миллиона рублей. Реставрацию планируют завершить в 2020 году.
ИСТОЧНИК KP.RU