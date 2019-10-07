На Митридатских лестницах завершается первый этап реставрационных работ

СЕГОДНЯ 14:14 2019-10-07T16:32:17+03:00

Уже почти полностью демонтировали ступени и стены

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В Керчи сейчас продолжается реставрация Митридатских лестниц. Подрядчик почти полностью закончил первый этап работ – снесли стены и ступени.

Пролеты Большой лестницы закрыты ограждениями по периметру, а Малую демонтировали и закрыли для прохода.

- Работы выполняются максимально аккуратно, чтобы использовать элементы для дальнейшего восстановления. А те, которые не подлежат реставрации, заменят на новые. Вазы выполнят из мраморной крошки, сами ступени – из ракушечника, стены и балясины – из известняка. Сейчас скульпторы трудятся над созданием грифонов, - рассказала экс-глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

Кроме того, по проекту планируется усилить конструкции лестниц, проложить наружное освещение, водопровод, ливневую и бытовую канализации.

Общая стоимость работ – 651,6 миллиона рублей. Реставрацию планируют завершить в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU