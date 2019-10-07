2019-10-07T16:45:02+03:00
Общество

Обликом Ялты займутся известные архитекторы из Москвы и Санкт-Петербурга

Также в городе появится такая должность, как главный художник
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Совещание с ними состоится в ближайшее времяСовещание с ними состоится в ближайшее времяФото: Евгения ГУСЕВА
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В Ялту пригласят известных архитекторов из Москвы, Санкт-Петербурга и Минска. Они помогут сформировать облик не только города, но и населенных пунктов всего района.

Совещание с ними состоится в ближайшее время.

- В дальнейшем любое новое строительство, любая реконструкция не начнется без подписей главного архитектора и главного художника – эта должность в ближайшее время должна появиться в структуре департамента архитектуры и градостроительства, - отметил первый заместитель главы города Иван Имгрунт.

Кроме того, важно не допустить хаоса в градостроительстве. А все разрешения, которые сегодня выданы на строительство, проанализировать.

Это нужно для того, если это нужно, внести определенные корректировки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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