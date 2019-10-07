Обликом Ялты займутся известные архитекторы из Москвы и Санкт-Петербурга
В Ялту пригласят известных архитекторов из Москвы, Санкт-Петербурга и Минска. Они помогут сформировать облик не только города, но и населенных пунктов всего района.
Совещание с ними состоится в ближайшее время.
- В дальнейшем любое новое строительство, любая реконструкция не начнется без подписей главного архитектора и главного художника – эта должность в ближайшее время должна появиться в структуре департамента архитектуры и градостроительства, - отметил первый заместитель главы города Иван Имгрунт.
Кроме того, важно не допустить хаоса в градостроительстве. А все разрешения, которые сегодня выданы на строительство, проанализировать.
Это нужно для того, если это нужно, внести определенные корректировки.
ИСТОЧНИК KP.RU