В Симферополе перекроют улицу Толстого

СЕГОДНЯ 17:54 2019-10-07T17:55:31+03:00

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В Симферополе в связи с капитальным ремонтом моста до 15 ноября будет перекрыта часть улицы Толстого. Закрыт для транспорта будет непосредственно участок дороги на полотне моста.

- Временно будет ограничено движение транспортных средств по улице Толстого, на участке мостового сооружения, с запретом движения в обе стороны, - сообщили в пресс -службе администрации Симферополя.

Заезд на участок дороги между мостом и улицей А.Невского теперь возможен только по улице Дыбенко, так как участок дороги на улице Александра Невского также закрыт на ремонт до середины ноября.

Официальная схема объезда была опубликована на сайте администрации города Симферополя.

Официальная схема объезда

ИСТОЧНИК KP.RU