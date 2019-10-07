2019-10-07T17:55:31+03:00
Общество

В Симферополе перекроют улицу Толстого

На улице проводится капитальный ремонт моста
Иван КОСТОГРЫЗОВ
Поделиться:
В центре Симферополя продолжаются многочисленные дорожные работыВ центре Симферополя продолжаются многочисленные дорожные работыФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ
Изменить размер текста:

В Симферополе в связи с капитальным ремонтом моста до 15 ноября будет перекрыта часть улицы Толстого. Закрыт для транспорта будет непосредственно участок дороги на полотне моста.

- Временно будет ограничено движение транспортных средств по улице Толстого, на участке мостового сооружения, с запретом движения в обе стороны, - сообщили в пресс -службе администрации Симферополя.

Заезд на участок дороги между мостом и улицей А.Невского теперь возможен только по улице Дыбенко, так как участок дороги на улице Александра Невского также закрыт на ремонт до середины ноября.

Официальная схема объезда была опубликована на сайте администрации города Симферополя.

Официальная схема объезда

Официальная схема объезда

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Севастополя мошенничал в соцсети
В Севастополя при ремонте подпорных стен и лестниц допускают грубые ошибки
В Симферополе и Севастополе 8 октября частично отключат свет
С начала года Крымская железная дорога перевезла почти 3 миллиона пассажиров
Северо-Крымский канал готов принять воду из Украины
В Крыму призывников научат вождению и сделают специалистами по подводной связи
Обликом Ялты займутся известные архитекторы из Москвы и Санкт-Петербурга
Пчелка-балерина вернулась: В Симферополе восстановили символ города
На учение в море вышли 10 кораблей из Севастополя
В Ялте назначили нового замглавы администрации
В Крыму ожидаются заморозки
В начале ноября начнут продавать билеты на поезда из Крыма в Россию
На Митридатских лестницах завершается первый этап реставрационных работ
Бороздин будет участвовать в конкурсе на должность главы Керчи
В Керчь вернулись не все пострадавшие при взрыве в политехническом колледже
В Крыму хотят купить судно экипажу «Норда»
Молодой аграрий продавал "зелье" в Крыму и получил почти 8 лет тюрьмы
На трассе Судак - Грушевка перевернулась легковушка с 5 людьми в салоне
Фотофакт: В крымском лесу туристы увидели обезьяну
В Крыму перезахоронят останки мусульман, найденных в Кировском районе
Крымские синоптики рассказали о погоде на неделю
За слова надо отвечать: Жителя Севастополя за пост в соцсети оштрафовали на 10 тысяч рублей
Погода в Крыму на 7 октября: ветрено и тепло до +18
Бывшую прядильную фабрику в центре Керчи выкупил инвестор
"Каждый день на улице для него может быть последним": В Симферополе ищут старенького лабрадора