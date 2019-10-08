2019-10-08T08:45:37+03:00
Общество

Погода в Крыму 8 октября: Прохладно и дожди

Штормовое предупреждение сохраняется
Анастасия ЖУКОВА
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В Крым пришла настоящая осеньВ Крым пришла настоящая осеньФото: Анастасия ЖУКОВА
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Во вторник, 8 октября, в Крыму будет прохладно.

- Холодный атмосферный фронт Атлантического циклона вызовет на полуострове кратковременные дожди. Ветер северо-восточный умеренный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9, днем +8…+13, - говорится на сайте крымского гидрометцентра.

Чрезвычайная пожарная опасность и штормовое предупреждение сохраняются.

В Симферополе, Керчи, на Южном берегу Крыма в течение дня - кратковременные дожди, в Севастополе осадки ожидаются только утром, а днем дождя не ожидается.

А в среду, 9 октября, на полуострове прогнозируют заморозки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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