Погода в Крыму 8 октября: Прохладно и дожди
Во вторник, 8 октября, в Крыму будет прохладно.
- Холодный атмосферный фронт Атлантического циклона вызовет на полуострове кратковременные дожди. Ветер северо-восточный умеренный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9, днем +8…+13, - говорится на сайте крымского гидрометцентра.
Чрезвычайная пожарная опасность и штормовое предупреждение сохраняются.
В Симферополе, Керчи, на Южном берегу Крыма в течение дня - кратковременные дожди, в Севастополе осадки ожидаются только утром, а днем дождя не ожидается.
А в среду, 9 октября, на полуострове прогнозируют заморозки.
ИСТОЧНИК KP.RU