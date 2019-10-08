2019-10-08T08:52:51+03:00
Звезды

Крымские караимы отметят осенний праздник урожая

Гостей угостят национальными блюдами и порадуют концертом
Анастасия ЖУКОВА
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Крымские караимы 19 октября отметят в Симферополе традиционный праздник урожая «Оракъ Тойу».

Торжество пройдет во дворе караимской кенассы - молитвенного дома (г. Симферополь, ул. Караимская, 6). На праздник съедутся представители караимских общин со всего полуострова - из Симферополя, Бахчисарая, Ялты, Евпатории, Феодосии. В гости придут представители других национальных общин и организаций Крыма.

- Крымские караимы ежегодно отмечают праздник урожая «Оракъ Тойу» для консолидации народа, сохранения исторической памяти и передачи знаний от старейшин молодому поколению, - отметил замглавы администрации Симферополя Якуб Зейтулаев.

В программе праздника - концерт, выставка национальных изделий, дегустация караимских блюд.

Начало в 10.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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