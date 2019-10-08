Возле Соборной мечети в Симферополе столкнулись фура и "Газель"
На выезде из Симферополя в сторону Ялты автомобиль "Газель" влетел в грузовик. Авария произошла прямо у забора, ограждающего стройплощадку, где возводят Соборную мечеть. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
От удара об кузов фуры у "Газели" полностью смяло переднюю часть. Капот "сложился" гармошкой до самых сидений. Повреждены оба крыла, крыша. О пострадавших данных пока нет.
Из-за аварии на дороге растянулась многокилометровая пробка.
- Вся Добровская долина встала. С Кирпички не выехать, Беспалова стоит. Еле не работу успел, - жалуется в соцсетях местный житель Сергей.
Судя по Яндекс.Картам, полностью заблокировано движение по Ялтинскому шоссе от КФУ имени Вернадского до Соснового бора.
ИСТОЧНИК KP.RU