Крымская художница рассказала историю Принцессы Дианы с помощью песка и выиграла на конкурсе в Англии

СЕГОДНЯ 09:22 2019-10-08T09:31:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Крымский мастер песочной анимации Ксения Симонова выступила в финале конкурса Britain’s Got Talent: the Champions, который прошел в Англии. Она с помощью песка и снега рассказала зрителям историю жизни Принцессы Дианы под названием Always in our hearts.

После окончания выступления зал встал, а судьи высоко оценили работу участницы.

- Ксения Симонова заняла третье место в финале конкурса, - рассказали в пресс-службе художницы.

Выступление Ксении Симоновой.Видео: YouTube

На конкурс приехали звезды и победители разных сезонов Got Talent со всего мира.

ИСТОЧНИК KP.RU