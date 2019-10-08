Крымская художница рассказала историю Принцессы Дианы с помощью песка и выиграла на конкурсе в Англии
Судьи высоко оценили эту работу [видео]
После окончания выступления зал встал. Фото: скриншот из видео
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Крымский мастер песочной анимации Ксения Симонова выступила в финале конкурса Britain’s Got Talent: the Champions, который прошел в Англии. Она с помощью песка и снега рассказала зрителям историю жизни Принцессы Дианы под названием Always in our hearts.
После окончания выступления зал встал, а судьи высоко оценили работу участницы.
- Ксения Симонова заняла третье место в финале конкурса, - рассказали в пресс-службе художницы.
Выступление Ксении Симоновой.Видео: YouTube
На конкурс приехали звезды и победители разных сезонов Got Talent со всего мира.
ИСТОЧНИК KP.RU