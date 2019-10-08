2019-10-08T09:31:48+03:00
Общество

Крымская художница рассказала историю Принцессы Дианы с помощью песка и выиграла на конкурсе в Англии

Судьи высоко оценили эту работу [видео]
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
После окончания выступления зал встал. Фото: скриншот из видеоПосле окончания выступления зал встал. Фото: скриншот из видео
Изменить размер текста:

Крымский мастер песочной анимации Ксения Симонова выступила в финале конкурса Britain’s Got Talent: the Champions, который прошел в Англии. Она с помощью песка и снега рассказала зрителям историю жизни Принцессы Дианы под названием Always in our hearts.

После окончания выступления зал встал, а судьи высоко оценили работу участницы.

- Ксения Симонова заняла третье место в финале конкурса, - рассказали в пресс-службе художницы.

Выступление Ксении Симоновой.Видео: YouTube

На конкурс приехали звезды и победители разных сезонов Got Talent со всего мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24