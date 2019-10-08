2019-10-08T10:45:04+03:00
Общество

Снос торгового центра "Куб" в Симферополе закончится в октябре

Уже выполнено 90 процентов работ
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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От здания остался только фундаментОт здания остался только фундаментФото: Наталья Гоцанюк
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В Симферополе завершается снос торгового центра "Куб" на площади Куйбышева. Уже выполнено 90 процентов работ по демонтажу. Об этом "КП-Крым" рассказал заместитель начальника департамента городского хозяйства администрации города Алексей Калистратов.

- Там остался цокольный этаж. Еще нужно разобрать конструкции, которые примыкали к торговому центру. На это все нужно дней 10, до конца октября работы по сносу будут завершены. После этого площадку выровняем, уберем и закатаем асфальтом, - добавил Калистратов.

В будущем там сделают зеленую зону, на примере площади на Центральном рынке. Что касается других ларьков и магазинов, которые там стоят – проходят судебные разбирательства.

- Думаю, со временем их тоже там не будет. На этом месте сделаем зеленую зону, - резюмировал замначальника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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