2019-10-08T11:38:36+03:00
Общество

Без инструктора: Как крымский министр прыгнул с парашютом

Таким образом он поддержал цифровое телевидение
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Сергей Зырянов совершил прыжок без инструктора. Фото: FacebookСергей Зырянов совершил прыжок без инструктора. Фото: Facebook
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В Симферополе министр информации и связи республики Сергей Зырянов прыгнул с парашютом. Таким образом он поддержал цифровое телевидение.

- В поддержку Цифрового ТВ совершил прыжок с парашютом! Необычайно красив любимый город Симферополь с высоты птичьего полета, - написал Зырянов на своей странице в Facebook.

Кстати, прыжок он совершал без инструктора.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ

Андрей:

- Уважаю! Мужской поступок!

Людмила:

- Первый прыжок с парашютом без инструктора - это очень смело.

Елена:

- Побольше бы таких министров - смелых, креативных, преданных своему делу! Так держать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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