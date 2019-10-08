Без инструктора: Как крымский министр прыгнул с парашютом

СЕГОДНЯ 11:38 2019-10-08T11:38:36+03:00

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В Симферополе министр информации и связи республики Сергей Зырянов прыгнул с парашютом. Таким образом он поддержал цифровое телевидение.

- В поддержку Цифрового ТВ совершил прыжок с парашютом! Необычайно красив любимый город Симферополь с высоты птичьего полета, - написал Зырянов на своей странице в Facebook.

Кстати, прыжок он совершал без инструктора.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ

Андрей:

- Уважаю! Мужской поступок!

Людмила:

- Первый прыжок с парашютом без инструктора - это очень смело.

Елена:

- Побольше бы таких министров - смелых, креативных, преданных своему делу! Так держать.

ИСТОЧНИК KP.RU