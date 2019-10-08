Без инструктора: Как крымский министр прыгнул с парашютом
В Симферополе министр информации и связи республики Сергей Зырянов прыгнул с парашютом. Таким образом он поддержал цифровое телевидение.
- В поддержку Цифрового ТВ совершил прыжок с парашютом! Необычайно красив любимый город Симферополь с высоты птичьего полета, - написал Зырянов на своей странице в Facebook.
Кстати, прыжок он совершал без инструктора.
ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ
Андрей:
- Уважаю! Мужской поступок!
Людмила:
- Первый прыжок с парашютом без инструктора - это очень смело.
Елена:
- Побольше бы таких министров - смелых, креативных, преданных своему делу! Так держать.
ИСТОЧНИК KP.RU