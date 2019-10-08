Симферопольская фирма не доплатила в бюджет 30 миллионов рублей налогов
В Симферополе на руководство одной из фирмы возбудили уголовное дело из-за неуплаты налогов. Предприятие должно бюджету больше 30 миллионов рублей.
Следователи установили, что с января 2015 года по декабря 2017 года руководство при отсутствии реальных фактов поставки товаров, выполнения строительных и проектных работ не уплатили налоги.
- В настоящее время в рамках расследования уголовного дела следователями Киевского следственного отдела устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе крымского Следкома.
Сейчас принимаются меры по возмещению ущерба, которое предприятие причинило бюджету.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU