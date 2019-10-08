2019-10-08T13:07:47+03:00
Общество

В 2020 году в симферопольских парках появятся камеры видеонаблюдения

Так буду вычислять нарушителей и вандалов
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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В Детский парк иногда заходят "фотоживодеры". Фото: ВконтактеВ Детский парк иногда заходят "фотоживодеры". Фото: Вконтакте
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В следующем году администрация Симферополя выделит финансирование для установки камер видеонаблюдения в парках. Они будут находиться в Детском парке, сквере имени Тренева и Гагаринском парке.

Кроме того, в администрации неоднократно поднимался вопрос и об охране парков.

- Чтобы в парке работал патруль, нужно увеличить количество штата и решить вопрос с оплатой труда. Это должна решить администрация. Мы к ним обращались с этим вопросом, но ответа пока нет, - добавили в пресс-службе.

Также в парке заверили, что, сотрудники в дневное время мониторят тех, кто заходит в зону отдыха.

Например, недавно в соцсетях появилась фотография очередного «предпринимателя», который за деньги предлагал фотографироваться с голубями.

- Подходят в основном к тем, кто с детьми, с предлогом просто подержать птицу. Конечно, не один ребенок не откажется. Начинают навязывать сфотографироваться. Делают несколько снимков, причем на ваш же телефон и требуют деньги, заранее не обговаривая ни цену, ни количество снимков, - написал местный житель Игорь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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