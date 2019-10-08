Под Евпаторией «Мерседес» перевернулся и загорелся
Поздно ночью 7 октября на трассе Симферополь-Евпатория произошла авария. Водитель автомобиля «Мерседес» ехала в Саки, но не выбрала безопасную скорость движения.
В результате этого машина вылетела за пределы проезжей части и врезалась в препятствие – деревья.
Из-за этого машина опрокинулась и загорелась.
- В результате ДТП водитель автомобиля «Мерседес Бенц» была смертельно травмирована. На место аварии выезжали наряды ГИБДД, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.
По факту аварии проводится проверка, по ее результатам примут соответствующее процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU