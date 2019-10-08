Под Евпаторией «Мерседес» перевернулся и загорелся

СЕГОДНЯ 13:19 2019-10-08T13:53:23+03:00

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Поздно ночью 7 октября на трассе Симферополь-Евпатория произошла авария. Водитель автомобиля «Мерседес» ехала в Саки, но не выбрала безопасную скорость движения.

В результате этого машина вылетела за пределы проезжей части и врезалась в препятствие – деревья.

Из-за этого машина опрокинулась и загорелась.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Мерседес Бенц» была смертельно травмирована. На место аварии выезжали наряды ГИБДД, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.

По факту аварии проводится проверка, по ее результатам примут соответствующее процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU