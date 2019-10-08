В Керчи и Феодосии нашли поддельные Nike и Adidas

СЕГОДНЯ 13:51 2019-10-08T13:51:57+03:00

Одежду изъяли и отправили на экспертизу. Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

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В двух крымских городах, Керчи и Феодосии, во время проверки сотрудники таможни и МВД нашли и изъяли больше 500 единиц спортивной одежды.

На ней стояли логотипы известных торговых марок с явными признаками подделки.

- Спортивные костюмы, куртки, футболки, шорты маркированы известными товарными знаками Adidas, Nike, Puma, Reebok. Документы, подтверждающие законность нанесения известных товарных знаков на продукцию, у предпринимателей отсутствовали, - сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Сейчас товар находится на экспертизе.

Правообладатели товарных знаков оценят ущерб, который им нанесен из-за незаконного использования товарных знаков.

А уже в зависимости от суммы и будет решаться вопрос о привлечении индивидуальных предпринимателей к ответственности согласно действующему законодательству.

ИСТОЧНИК KP.RU