В Керчи и Феодосии нашли поддельные Nike и Adidas
В двух крымских городах, Керчи и Феодосии, во время проверки сотрудники таможни и МВД нашли и изъяли больше 500 единиц спортивной одежды.
На ней стояли логотипы известных торговых марок с явными признаками подделки.
- Спортивные костюмы, куртки, футболки, шорты маркированы известными товарными знаками Adidas, Nike, Puma, Reebok. Документы, подтверждающие законность нанесения известных товарных знаков на продукцию, у предпринимателей отсутствовали, - сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.
Сейчас товар находится на экспертизе.
Правообладатели товарных знаков оценят ущерб, который им нанесен из-за незаконного использования товарных знаков.
А уже в зависимости от суммы и будет решаться вопрос о привлечении индивидуальных предпринимателей к ответственности согласно действующему законодательству.
ИСТОЧНИК KP.RU