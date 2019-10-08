Чаще всего крымские пассажиры жалуются на грязный салон и сломанные кресла в автобусах
За третий квартал 2019 года в «Крымавтотранс» поступило 400 обращений от граждан. Чаще всего пассажиры жаловались на грязный салон, сломанные кресла, отсутствие кондиционера и грубость водителей.
Кроме этого, они рассказали о том, что сотрудники автостанций некомпетентны, маршруты не соблюдаются.
- В обращениях граждане вносили предложения по организации транспортного сообщения и просили лучше оборудовать санитарные зоны, - сообщили в пресс-службе предприятия.
По результатам проведения проверок 36 сотрудников автостанций понесли ответственность.
ВАЖНО
С жалобами и предложениями жители могут обратиться в «Крымавтотранс» лично, письменно, электронным запросом, в том числе через Обратную связь.
ИСТОЧНИК KP.RU