Чаще всего крымские пассажиры жалуются на грязный салон и сломанные кресла в автобусах

СЕГОДНЯ 14:23 2019-10-08T14:33:03+03:00

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За третий квартал 2019 года в «Крымавтотранс» поступило 400 обращений от граждан. Чаще всего пассажиры жаловались на грязный салон, сломанные кресла, отсутствие кондиционера и грубость водителей.

Кроме этого, они рассказали о том, что сотрудники автостанций некомпетентны, маршруты не соблюдаются.

- В обращениях граждане вносили предложения по организации транспортного сообщения и просили лучше оборудовать санитарные зоны, - сообщили в пресс-службе предприятия.

По результатам проведения проверок 36 сотрудников автостанций понесли ответственность.

ВАЖНО

С жалобами и предложениями жители могут обратиться в «Крымавтотранс» лично, письменно, электронным запросом, в том числе через Обратную связь.

ИСТОЧНИК KP.RU