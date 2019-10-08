2019-10-08T14:40:03+03:00
Общество

На шельфе Крыма Россия планирует добывать газ

Для этого разработана программа развития «Черноморнефтегаза»
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Сейчас Крым потребляет 2,5 миллиардов кубов газаСейчас Крым потребляет 2,5 миллиардов кубов газаФото: Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Россия поможет развивать добычу газа на шельфе Крыма. Об этом рассказал глава Минэнерго Российской Федерации Александр Новак.

Он сообщил, что за последние года бурение и добыча газа по объективным причинам на шельфе Крыма снизилась, пишет «Интерфакс».

В итоге добыча газа на полуострове составляет около одного миллиарда кубических метров. При том, что Крым потребляет 2,5 миллиардов кубов.

Для того, чтобы увеличить добычу, разработана программа долгосрочного развития «Черноморнефегаза».

ИСТОЧНИК KP.RU

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