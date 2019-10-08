За прыжки по автомобилю крымчанину грозит до пяти тюрьмы
В Красноперекопске во время вечернего патрулирования улиц к полицейским обрались подростки и рассказали, что во дворе одной из многоэтажек неизвестный мужчина прыгает по машине.
А его приятель снимал все это на телефон.
На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили Volkswagen с поврежденной крышей, бампером и разбитым лобовым стеклом.
Виновником оказался 22-летний ранее судимый молодой человек. Он признал свою вину и не скрывал того, что чужую машину разбил забавы ради. В этот момент он был пьяным.
На мужчину завели уголовное дело, ему грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU