За прыжки по автомобилю крымчанину грозит до пяти тюрьмы

СЕГОДНЯ 15:21 2019-10-08T15:23:16+03:00

На мужчину заведено уголовное дело Фото: из архива "КП"

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В Красноперекопске во время вечернего патрулирования улиц к полицейским обрались подростки и рассказали, что во дворе одной из многоэтажек неизвестный мужчина прыгает по машине.

А его приятель снимал все это на телефон.

На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили Volkswagen с поврежденной крышей, бампером и разбитым лобовым стеклом.

Виновником оказался 22-летний ранее судимый молодой человек. Он признал свою вину и не скрывал того, что чужую машину разбил забавы ради. В этот момент он был пьяным.

На мужчину завели уголовное дело, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU