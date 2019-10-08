Около 300 добровольцев помогают охранять крымские границы
В Крыму действуют народные дружины, в состав которых входит около 300 человек. Они помогают пограничникам охранять границы полуострова.
Благодаря помощникам в 2019 году удалось задержать почти 400 нарушителей, среди которых около 20 браконьеров.
Из привлекли к административной ответственности – общая сумма штрафов составила 120 тысяч рублей.
- С помощью добровольцев удалось предотвратить нанесение значительного ущерба водной среде, у браконьеров изъяты незаконные орудия вылова и сам улов, - сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Крыму.
Руководство ведомства за высокие результаты поощрило дружинников.
Например, благодаря бдительности одного из них пограничники задержали мужчину, объявленного в розыск.
ИСТОЧНИК KP.RU