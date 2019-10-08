Около 300 добровольцев помогают охранять крымские границы

СЕГОДНЯ 15:34 2019-10-08T15:35:23+03:00

С их помощью задержали почти 400 нарушителей Фото: Анастасия ЖУКОВА

Они работают в составе дружин

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В Крыму действуют народные дружины, в состав которых входит около 300 человек. Они помогают пограничникам охранять границы полуострова.

Благодаря помощникам в 2019 году удалось задержать почти 400 нарушителей, среди которых около 20 браконьеров.

Из привлекли к административной ответственности – общая сумма штрафов составила 120 тысяч рублей.

- С помощью добровольцев удалось предотвратить нанесение значительного ущерба водной среде, у браконьеров изъяты незаконные орудия вылова и сам улов, - сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Крыму.

Руководство ведомства за высокие результаты поощрило дружинников.

Например, благодаря бдительности одного из них пограничники задержали мужчину, объявленного в розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU