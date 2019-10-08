2019-10-08T16:34:00+03:00
Общество

На горе Митридат в Керчи отметили 75-летие Обелиска Славы

В 1944 году именно там освободители водрузили знамя Победы
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Там прошли памятные мероприятия. Фото: пресс-служба горсоветаТам прошли памятные мероприятия. Фото: пресс-служба горсовета
Изменить размер текста:

Во вторник, 8 октября, на горе Митридат отметили 75-летие Обелиска Славы. Именно ттам в апреле 1944 года освободители установили знамя Победы.

И с тех пор Обелиск Славы стал символом города-героя.

Сегодня к подножию Обелиска Славы принесли цветы. В церемонии возложения приняли участие должностные лица, жители и гости города.

- На горе Митридат состоялась торжественная церемония памятного гашения почтовой маркированной карточки, посвященной 75 -летию Обелиска Славы. Приобрести карточку можно в почтовых отделениях, - рассказали в пресс-службе горсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Для защиты Крыма: На полуостров прибыли системы залпового огня
Некоторые города Крыма не смогут перейти на цифровое вещание
Со скандалом не связано? Карадагский дельфинарий временно закрылся
Около 300 добровольцев помогают охранять крымские границы
Заблудившуюся в крымском лесу обезьяну будут ловить лесники
За прыжки по автомобилю крымчанину грозит до пяти тюрьмы
На шельфе Крыма Россия планирует добывать газ
Чаще всего крымские пассажиры жалуются на грязный салон и сломанные кресла в автобусах
В Керчи и Феодосии нашли поддельные Nike и Adidas
Под Евпаторией «Мерседес» перевернулся и загорелся
В 2020 году в симферопольских парках появятся камеры видеонаблюдения
На четырех улицах Симферополя подсчитали деревья
Симферопольская фирма не доплатила в бюджет 30 миллионов рублей налогов
Без инструктора: Как крымский министр прыгнул с парашютом
Снос торгового центра "Куб" в Симферополе закончится в октябре
Сильный ливень затопил центр Севастополя
Крымская художница рассказала историю Принцессы Дианы с помощью песка и выиграла на конкурсе в Англии
Возле Соборной мечети в Симферополе столкнулись фура и "Газель"
Крымские караимы отметят осенний праздник урожая
Погода в Крыму 8 октября: Прохладно и дожди
Житель Севастополя мошенничал в соцсети
В Севастополя при ремонте подпорных стен и лестниц допускают грубые ошибки
В Симферополе и Севастополе 8 октября частично отключат свет
С начала года Крымская железная дорога перевезла почти 3 миллиона пассажиров
В Симферополе перекроют улицу Толстого
Северо-Крымский канал готов принять воду из Украины