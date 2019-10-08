На горе Митридат в Керчи отметили 75-летие Обелиска Славы
В 1944 году именно там освободители водрузили знамя Победы
Там прошли памятные мероприятия. Фото: пресс-служба горсовета
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Во вторник, 8 октября, на горе Митридат отметили 75-летие Обелиска Славы. Именно ттам в апреле 1944 года освободители установили знамя Победы.
И с тех пор Обелиск Славы стал символом города-героя.
Сегодня к подножию Обелиска Славы принесли цветы. В церемонии возложения приняли участие должностные лица, жители и гости города.
- На горе Митридат состоялась торжественная церемония памятного гашения почтовой маркированной карточки, посвященной 75 -летию Обелиска Славы. Приобрести карточку можно в почтовых отделениях, - рассказали в пресс-службе горсовета.
ИСТОЧНИК KP.RU