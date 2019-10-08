Со скандалом не связано? Карадагский дельфинарий временно закрылся

СЕГОДНЯ 16:46 2019-10-08T16:46:54+03:00

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Дельфинарий Карадагской научной станции временно закрылся со вторника, 8 октября, "по техническим причинам".

- Приносим свои извинения! - говорится на сайте заведения.

В середине мая в соцсетях появились фотографии, на которых якобы запечатлены жуткие условия содержания черноморских афалин. Поднялся шум, и через некоторое время Росприроднадзор начал проверку дельфинария.

Тем не менее, в заведении уверяют, что временная приостановка деятельности с проверками после этого скандала не связана, пишет ForPost.

- Ежегодно мы закрываем его на холодное время года. В этот период мы проводим научные исследования – в этом году мы приступаем к изучению эхолокации, - рассказал директор Карадагской научной станции Вячеслав Литвин. - Кроме того, собираемся провести косметический ремонт

Правда, зимой представление все же состоится - перед Новым годом дельфины порадуют школьников из Советского и Нижнегорского района.

ИСТОЧНИК KP.RU