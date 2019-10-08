2019-10-08T17:14:17+03:00
Политика

Для защиты Крыма: На полуостров прибыли системы залпового огня

«Торнадо-Г» уже заменила знаменитые «Грады»
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Система более модернизированная, в отличие от «Града»Система более модернизированная, в отличие от «Града»Фото: Александр БОЙКО
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В Крым начали поступать реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г». В полковой и дивизионной артиллерии они уже заменили «Грады».

Как пишут «Известия», новые установки автоматизированы и самостоятельно наводят ракеты на цель. Благодаря этому крымские берега станут недоступными для кораблей врагов.

«Торнадо-г» поставили в 8-й отдельный артиллерийский полк береговых войск и в 126-ю бригаду Черноморского флота.

В Минобороны уточнили, что полностью перевооружение на новые установки закончится в 2019 году.

СПРАВКА «КП»

«Торнадо-Г» - модернизированная реактивная система залпового огня. Отличается от «Града» тем, что более совершенная в системе управления, у нее есть спутниковая навигация. Это позволяет наводить на координаты цели в автоматическом режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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