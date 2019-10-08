Для защиты Крыма: На полуостров прибыли системы залпового огня
В Крым начали поступать реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г». В полковой и дивизионной артиллерии они уже заменили «Грады».
Как пишут «Известия», новые установки автоматизированы и самостоятельно наводят ракеты на цель. Благодаря этому крымские берега станут недоступными для кораблей врагов.
«Торнадо-г» поставили в 8-й отдельный артиллерийский полк береговых войск и в 126-ю бригаду Черноморского флота.
В Минобороны уточнили, что полностью перевооружение на новые установки закончится в 2019 году.
СПРАВКА «КП»
«Торнадо-Г» - модернизированная реактивная система залпового огня. Отличается от «Града» тем, что более совершенная в системе управления, у нее есть спутниковая навигация. Это позволяет наводить на координаты цели в автоматическом режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU