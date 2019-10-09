2019-10-09T07:03:56+03:00
Общество

Заморозки и переменная облачность: Прогноз погоды в Крыму на 9 октября

На полуострове холодно
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Осадков не предвидитсяОсадков не предвидитсяФото: Юрий ЮГАНСОН
Изменить размер текста:

В Симферополе 9 октября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью и утром заморозки на поверхности почвы и в воздухе 0...-2 градуса, а днем 14…16 градусов.

В Севастополе в среду без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 2…4°, днем 14…16°.

На Южном берегу Крыма также дождей не будет. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 7...9°; днем 14…16°.

В Керчи без осадков. Ветер ночью северный 6-11 м/с, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 4…6°, днем 13…15°.

ВАЖНО

Ночью и утром 9 октября в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки до минус 3°.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Крыму»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почти все отдохнувшие в Крыму туристы готовы рекомендовать полуостров друзьям
Крымскому студенту светит тюрьма: угонял машины и разбивал их
В Крыму ежедневно заседает штаб по переходу на цифровое телевещание
Борется за жизнь с первых дней: Трехлетней крымчанке с ДЦП нужны средства на реабилитацию
Поселившаяся в крымском леcу обезьяна не переживет заморозки
Военного Черноморского флота осудили за издевательство над беременной женой
Бывшего полицейского из Алушты приговорили к восьми годам тюрьмы за взятку
Для защиты Крыма: На полуостров прибыли системы залпового огня
Некоторые города Крыма не смогут перейти на цифровое вещание
Со скандалом не связано? Карадагский дельфинарий временно закрылся
На горе Митридат в Керчи отметили 75-летие Обелиска Славы
Около 300 добровольцев помогают охранять крымские границы
Заблудившуюся в крымском лесу обезьяну будут ловить лесники
За прыжки по автомобилю крымчанину грозит до пяти тюрьмы