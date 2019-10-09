Заморозки и переменная облачность: Прогноз погоды в Крыму на 9 октября

СЕГОДНЯ 07:03 2019-10-09T07:03:56+03:00

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В Симферополе 9 октября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью и утром заморозки на поверхности почвы и в воздухе 0...-2 градуса, а днем 14…16 градусов.

В Севастополе в среду без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 2…4°, днем 14…16°.

На Южном берегу Крыма также дождей не будет. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 7...9°; днем 14…16°.

В Керчи без осадков. Ветер ночью северный 6-11 м/с, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 4…6°, днем 13…15°.

ВАЖНО

Ночью и утром 9 октября в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки до минус 3°.

ИСТОЧНИК KP.RU