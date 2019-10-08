Бывшего полицейского из Алушты приговорили к восьми годам тюрьмы за взятку

СЕГОДНЯ 17:40 2019-10-08T17:40:43+03:00

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Городской суд Алушты вынес обвинительный приговор в отношении бывшего полицейского. Оказалось, что он 9 раз получал взятки лично и через посредника.

Как сообщили в пресс-службе суда, из корыстных побуждений виновный брал деньги за то, чтобы не привлекать граждан к ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность, административные правонарушения.

Кроме того, он предупреждал о том, какие мероприятия будут проводить сотрудники муниципального контроля администрации города.

- В период с 2016 по 2017 год он получил взятки на общую сумму 251,5 тысячи рублей, - уточнили в пресс-службе.

В суде он частично признал свою вину, оспаривал фактические обстоятельства и вообще квалификацию своих действий.

Но Алуштинский городской суд признал его виновным и назначил ему 8 лет лишения свободы, а также штраф в размере 500 тысяч рублей. Также у него конфисковали 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU